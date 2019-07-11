0553 313 94 23

Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Hatay’da tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:50
Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Hatay’da tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Kazada arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Dörtyol-İskenderun TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu mevkiinde sağ şeritte ilerleyen Yurdal Dokuz (51) hakimiyetindeki 31 P 0830 plakalı tır, önünde giden 31 KOH 99 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü Yurdal Dokuz olay yerinde hayatını kaybetti. Dokuz’un cansız bedeni ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    1. Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    2. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen..
    3. İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın..
    4. Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!
    5. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede..
    6. Yetenek Sizsiniz finalisti kendisine..
    7. Prostat iltihabı nedir? Prostat..
    8. Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için..
    9. Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
    10. Çin temsilcisinden Hong Kong..
    11. Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 41..
    12. Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek..
    13. Beyoğlu’nda motosikletli magandalar..
    14. Gürcistan’a taş büyüklüğünde dolu yağdı
    15. ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi..
    16. Seçimleri bilen anketçiden dikkat..
    17. Cizre’de devriye gezen mahalle..
    18. Şırnak'ta terör saldırısı! Yaralılar var
    19. Milletvekilleri: Reis bizler seninleyiz
    20. MS hastalığı nedir? MS hastalığı..
    21. "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda..
    22. 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yegin: Bir daha..
    23. Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Ekrem İmamoğlu makamını kime emanet..
    26. Kanada'da 15 Temmuz konulu resim..
    27. Büyük İpek Yolu 1. Uluslararası..
    28. Beyoğlu'nda silahlı saldırı
    29. Twitter çöktü mü? Twitter neden..
    30. Joss Stone İstanbul'da konser verdi
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap