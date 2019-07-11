Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü Hatay’da tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı.

Hatay’da tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Kazada arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol-İskenderun TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu mevkiinde sağ şeritte ilerleyen Yurdal Dokuz (51) hakimiyetindeki 31 P 0830 plakalı tır, önünde giden 31 KOH 99 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü Yurdal Dokuz olay yerinde hayatını kaybetti. Dokuz’un cansız bedeni ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.