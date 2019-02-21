Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak için kaza yaptı Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracınaçarpmamak içinbariyerlere çarptı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracınaçarpmamak içinbariyerlere çarptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesindeki tüneller çıkışında meydana geldi. Akçakoca’dan Kdz. Ereğli istikametine seyreden 14 HL 039plakalı tır sürücüsü Fehim Aydın, tünellerden çıkış esnasında bir anda önünde beliren sürücü adayınaçarpmamak için direksiyonu kırdı. Tır sürücüsü Aydın, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birliktebariyerlere çarparak durabildi. Eğitim aracındaki sürücü adayı ile tır sürücüsü kısa süreli şok yaşadı. Eğitim aracının olay yerinde durmayarak uzaklaştığı öne sürüldü.



Kaza sonucu yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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