0553 313 94 23

Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracınaçarpmamak içinbariyerlere çarptı.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:08
Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracınaçarpmamak içinbariyerlere çarptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesindeki tüneller çıkışında meydana geldi. Akçakoca’dan Kdz. Ereğli istikametine seyreden 14 HL 039plakalı tır sürücüsü Fehim Aydın, tünellerden çıkış esnasında bir anda önünde beliren sürücü adayınaçarpmamak için direksiyonu kırdı. Tır sürücüsü Aydın, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birliktebariyerlere çarparak durabildi. Eğitim aracındaki sürücü adayı ile tır sürücüsü kısa süreli şok yaşadı. Eğitim aracının olay yerinde durmayarak uzaklaştığı öne sürüldü.



Kaza sonucu yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" konferansı
    1. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    2. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    3. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    7. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    8. AK Parti'nin Manisa mitingi
    9. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    10. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    14. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    15. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    16. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    17. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    19. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    20. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti