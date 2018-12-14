Tır sürücüleri kuyrukta daha az bekleyecek

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na 2 ilave tır geçiş peronu eklenmesi, tır sürücülerini sevindirdi.

Bulgaristan tarafında yapılan düzenlemeyle peron sayısının 8'den 10'a çıkmasının, günlük tır çıkış ortalamasını 950'den bin 250'ye yükseltmesi bekleniyor. Günlük ilave 300 tırın Avrupa'ya geçişi, Edirne'de sınır kapıları önünde oluşan kuyrukları da azaltacak.

Kapıkule Eylem Planı kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın girişimleri ve temaslarıyla alınan tedbirlerin hızlanması ve yeni peronların açılması, tır sürücülerini de memnun etti.

Kuyrukta bekleyen pek çok sürücü, yapılan düzenlemeyle beklemeden geçiş yapmalarının hem ülke ekonomisine hem de kendi bütçelerine büyük katkısı olacağını belirtti.

- İhracatın artması sefer sayısına yansıdı

Son yıllarda Türkiye'nin artan ihracatı da tır trafiğini yoğunlaştırdı.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2013-2018 döneminde yıl bazında günlük tır çıkışı yüzde 49, tır girişi yüzde 32 arttı.



Ekim ayında yaşanan tüm zamanların en yüksek ihracat rakamları, en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nda hissedildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2013 yılında çıkan tır sayısı, günlük ortalama 600'e yakınken, bu sayı 2018 yılında 800'ü aştı. 2013 yılında 431 bin 623 olan tır trafiği, 2018 yılının 10 ayında 504 bin 972'ye ulaştı.

- Eylem Planı kapsamında neler yapıldı

Özellikle hafta başında ihracat mallarını sipariş adreslerine yetiştirmek amacıyla yola çıkan tırlar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında cumartesi, pazar ve bazen de pazartesiye sarkan kuyruklara neden oluyor.

Türkiye'nin ihracatının artmasına bağlı olarak kuyruklar son günlerde daha sık ve daha uzun yaşanmaya başladı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sorunun çözümü için önce yerinde incelemeler yapması, ardından Bulgaristan'da girişimlerde bulunması sonrası ortaya konan eylem planıyla çözüm arayışı hızlandı.



Pekcan'ın geçen ay Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Maliye Bakanı Vladislac Goranov ile görüşmesinin ardından oluşturulan çalışma grupları da incelemeler yaptı.Her iki ülke gümrük yetkilileri, Kapıkule ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, eylem planı dahilinde yapılması gerekenler görüşüldü.



Eylem planı dahilindeki tedbirlerin uygulanmasıyla tır kuyruklarının önce azalması, sonra da ortadan kaldırılması bekleniyor.

- Eylem planında başka neler var?



Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun azaltılarak trafiğin bir kısmının Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilmesinin düşünüldüğü eylem planında, Hamzabeyli ve karşısındaki Lesova Sınır Kapısı'nı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili yerler arasına dahil etme girişimi de yer alıyor.



Eylem planı kapsamında ayrıca Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi artırılacak, akaryakıt istasyonundaki mevcut 20 olan pompa sayısı 36'ya çıkarılacak.



Tek durak sistemine uygun olarak Kapıkule'deki peronlar inşa edilecek.



