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Tır sıkıştırınca bariyerlere giren araca otomobil çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’de tırın sıkıştırdığı otomobil beton bariyerlere çarptı.

09 Nisan 2019 Salı 23:13
Tır sıkıştırınca bariyerlere giren araca otomobil çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’de tırın sıkıştırdığı otomobil beton bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka otomobilin de kazaya karışması sonucu 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu üniversite ile organize sanayi arasında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir tırın sıkıştırdığı Erdem Ü. idaresindeki 06 EB 7201 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Arkadan gelen Onur Ö.’nün kullandığı 52 FT 005 plakalı otomobil de Erdem Ü.’nün aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Erdem Ü. ile Eser M. ve Umut M.’yi Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Diğer sürücü Onur Ö. ile yolculardan Poyraz Ö. (3) ve annesi Semra Ö. Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafiğin akışı tekrardan sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:13
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