0553 313 94 23

Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Önündeki aracı sollayan tır sürücüsü, arkasından gelen otomobili fark etmeyince metrelerce sürükleyerek bariyerlere sıkıştırdı. Kazada tek teselli kimsenin burnunun kanamaması oldu.


Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 33 CUN 47 plakalı tırın sürücüsü, iddiaya göre önündeki aracı aninden sollarken arkasından gelen İbrahim Ü. yönetimindeki 16 KIR 55 plakalı otomobili fark etmedi. Tır sürücüsü, otomobili metrelerce sürükledikten sonra bariyerlere çarpmasına sebep oldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sağ tarafında büyük maddi hasar meydana gelen kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu. Kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu PKK’nın paçavrasına konuştu! Millete ‘Güzel olacak’ HDP’lilere ‘Neşeli olacak’
    1. İmamoğlu PKK’nın paçavrasına konuştu!..
    2. FETÖ sanığı eski Danıştay üyesine..
    3. Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti..
    4. Vali Yazıcı “Balıkesir’i hep birlikte..
    5. Polisin havaya ateş açarak müdahale..
    6. Emre Mor Galatasaray'a çok yakın!
    7. 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde..
    8. Tepebaşı’ndan kadın üreticilere bir..
    9. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın..
    10. Yüzlerce talihli ev sahibi oldu
    11. Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri..
    12. Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın..
    13. Trakya Üniversitesinde Edirne’de kadın..
    14. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    15. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    16. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    17. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    18. Şehit ailesine darp iddiası
    19. Kilis’te kiralık ev sorunu
    20. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”