Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Sakarya D-100 karayolu üzerinde tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.27 Nisan 2019 Cumartesi 17:03
Sakarya D-100 karayolu üzerinde tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza, D-100 karayolunun Ormanköy kesimi Ankara yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
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