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Tır refüje düştü: 1 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje düştü, olayda bir kişi yaralandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 10:04
Tır refüje düştü: 1 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje düştü, olayda bir kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Batman karayolu 30. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği inşaat malzemeleri taşıyan tır, refüje düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan tır sürücüsü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırda bulunan inşaat malzemeleri, vinç yardımıyla alınarak başka bir araca nakledildi. Tırın, yaklaşık 8 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldığı öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:04
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