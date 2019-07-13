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Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yolda duran otomobile tır çarptı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:13
Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yolda duran otomobile tır çarptı. Otomobildeki yolcu kadın yaralandı.


Kaza Orhangazi’de Yalova-Bursa kara yolu göl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VU 8854 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden Nihat Aslan (38), göl yolu ışıklı kavşağını geçtikten sonra ana yolda yavaşladı. Bu sırada arkasında seyreden İlyas Okur (40) idaresindeki 41 BR 147 plakalı tır ise otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sarsılan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşahı Baltacı (67) yaralandı. Kaza yerine çağrılan acil servis ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa yolunda trafik akışı bir süre polis kontrolünde sağlandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:13
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