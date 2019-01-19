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TIR köprünün altında takılı kaldı

Erzurum'da bir TIR, üzerinden demiryolu geçen köprünün altında takılı kaldı.Tamir edilen TIR, sürücüsü tarafından geri geri çıkarılarak köprüden kurtuldu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:49
TIR köprünün altında takılı kaldı

İstanbul’dan yüklediği kalorifer peteklerini Kars’a götürmek üzere yola çıkan ve Oğuz Rüzgar'ın kullandığı TIR, Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı Semti’ndeki '3 metre' yükseklik sınırı uyarısı bulunan köprünün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan TIR’ın debriyajında arıza oluştu. Oğuz Rüzgar, polisi arayarak yardım istedi. Gelen usta, arızayı kısa sürede giderdi.

'Ayarı dikkatimizi çekmedi'

Oğuz Rüzgar, geri geri giderek TIR’ı köprüden kurtardı. Yoluna devam eden TIR şoförü Rüzgar, "Erzurum’da bir yere uğradık. Kars yoluna çıkmak isterken yolu kaybettik. Tarif üzerine köprünün altından geçerken '3 metre' uyarısı hiç dikkatimizi çekmedi. Zaten pek de görünmüyor. Köprüye girdiğimizde neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda takılı kaldık. Aracı geri geri çıkarmak istedim ancak debriyaj arıza yaptı. Gelen usta tamir etti ve yolumuza devam ettik. TIR’ın kupa ve dorse kısmında hasar oluştu. Bu gibi yerlere asılan uyarıcı tabelalar dikkat çekici olursa seviniriz" ifadelerini kullandı.

TIR’ı kurtarma çalışması nedeni ile bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:49
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. TIR
  5. köprü
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