Tır kazası trafiği kitledi Bursa-Ankara yolunda kontrolden çıkan su yüklü tırın kanala düşmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bursa-Ankara yolunda kontrolden çıkan su yüklü tırın kanala düşmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan Rampası’nda meydana geldi. A.S. yönetimindeki 06 SFA 45 plakalı su yüklü tır rampayı çıktığı sırada iddiaya göre yağış nedeniyle kayması sonucu kana düştü. Kazada tırda bulunan sular yola saçılırken maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında yolda trafik kitlendi. Bursa’dan İnegöl’e yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yerine gelen bölge trafik ekipleri önlemler alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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