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Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saman balyası yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken tır ise devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
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