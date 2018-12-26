Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Talip A'nın kullandığı 54 RB 422 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Muhammet Arif Ayter yönetimindeki 06 YT 374 plakalı otomobil, Polatlı-Konya kara yolu Avdanlı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, din görevlileri Metin Yıldız ve Muhammed Arif Ayter ile babası Ali Ayter'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan tır sürücüsü Talip A. gözaltına alındı.