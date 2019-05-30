Tır ile minibüs çarpıştı: 1 Yaralı Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerinde Tır’a çarpan minibüsün sürücüsüyaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerinde Tır’a çarpan minibüsün sürücüsüyaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Vahap K., (47) idaresindeki 34 BPF 910 minibüs sürücüsü, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden A.T idaresindeki 44 NN 799 plakalı Tır’a çarptı. Yaşanan kazada sürücü Vahap K., araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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