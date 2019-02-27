0553 313 94 23

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tırın kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tırın kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu merkez ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. (54) idaresindeki 34 JZ 7052 plakalı tır kavşakta duran Mahmut E. (53) yönetimindeki 41 PV 852 plakalı hafif ticari araca yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayarak çarptı. Kazada Mahmut E.’nin kullandığı hafif ticari araçta bulunan Medine D. (66), Halil D. (65) ve Sedat E. (6) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan D-130 Karayolu Yalova istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden bir arada.
    1. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    2. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    3. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    4. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    5. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    6. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    9. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    10. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    11. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    12. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    13. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    14. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    15. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan..
    16. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    17. Anaokulu Öğrencileri İncesu..
    18. Başkan Saraçoğlu, Ressam Özkan’ın..
    19. Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 -..
    20. GÖRÜŞ - Hocalı soykırımını..
    21. TEB konut kredisi faiz oranını indirdi
    22. Bilecikli karatecilerin Analig başarısı
    23. 22 ayarlık gram altında karekod dönemi
    24. "Lider olmak için maça çıkacağız"
    25. "Tefrika faaliyetlerine karşı uyanık..
    26. Bundesbank'tan 2018'de 2,5 milyar avro..
    27. Almanya yollarında ölümcül kazalarda..
    28. “Bir arada yaşama ahlakına halel..
    29. Pakistan’dan Hindistan’a işbirliği..
    30. Eğitim Bir-Sen’den Mısır’da yaşanan..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor