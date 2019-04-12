Tır dorsesi üstgeçide çarptı
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde iş makinesi yüklü tır üst geçide çarptı.12 Nisan 2019 Cuma 16:10
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde iş makinesi yüklü tır üst geçide çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesi Kozan yolunda meydana geldi. 06 SM 771 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır üstgeçidin altından geçerken dorsesinde yüklü iş makinası ile beraber üstgeçidin korkuluklarına çarptı. Ütgeçit yerinden oynarken kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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