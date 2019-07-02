Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu
Osmaniye’de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.02 Temmuz 2019 Salı 15:30
Osmaniye’de tır dorsesinin devrilmesiyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmaniye’den Mustafabeyli otoban kavşağına aşırı hızla giren 27 D 5341 plakalı tırın dorsesi devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar telef oldu. Kaza sonrası kırmızıya boyanan otoyolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanabildi.
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