Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TIR devrildi 25 ton mısır silajı etrafa saçıldı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yan yattı. Kazada sürücü Ahmet Kanar (40) yaralanırken, TIR'daki 25 bin ton mısır silajı dolu çuvallar tarlaya saçıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:52
TIR devrildi 25 ton mısır silajı etrafa saçıldı!

Kaza, Malkara'ya bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren Ahmet Kanar yönetimindeki 59 DA 421plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajı dolu çuvallar buğday ekili tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet Kanar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR çekiciyle yoldan kaldırıldı, çevreye saçılan mısır silajları ise köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:52
  1. Mısır
  2. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere yönelik bir gösterge yok''
    1. UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere..
    2. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    3. FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon!
    4. Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler..
    5. Yağmur duası ettikleri sırada yağış..
    6. Liseli gençler ilk kıblesiyle tanışıyor!
    7. Hollanda'dan rezalet karar! 'İslam..
    8. Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat..
    9. TIR devrildi 25 ton mısır silajı..
    10. FETÖ'den aranıyordu! Enselendi
    11. ''Abdurrahim Albayrak hastaneye..
    12. Sıkışan kirpinin imdadına itfaiye..
    13. CHP'nin kanalı AKM'ye ağladı!
    14. Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin..
    15. TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk..
    16. Yüz binler Kızıl Meydan'da toplandı
    17. Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!
    18. Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!
    19. Bomba iddia! "Gül deney tavşanıydı..
    20. Polislerin dikkati tehlikeli..
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!