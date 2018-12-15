İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından üçüncüsü düzenlenen ve çok sayıda sağlık profesyonelinin bir araya gelerek, tıpta uzmanlık eğitimini tüm yönleriyle ele aldığı "Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı" başladı.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi'nde çok sayıda hekimin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı Başkanı ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, SBÜ'nün kurulmasının herkesin özlemi ve hayali olduğunu ifade ederek, 2015'te bunun gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Yiğit, üniversitenin büyük bir yükünün bulunduğunu dile getirerek, "Nedir bu yük? 10 bine yakın tıpta uzmanlık öğrencisi ve asistan. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sorumluluğunda olan bir öğrenci kitlesi var. Böyle düşündüğümüzde 10 bine yakın asistanı olan başka bir üniversite yok. Diğer üniversitelerin ancak bu kadar lisans öğrencileri var. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin en önemli görevi, bu binlerce öğrencinin eğitimini sağlamak." şeklinde konuştu.

SBÜ'nün kurulmasının birçok avantaj sağladığına dikkati çeken Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpta uzmanlık sorunlarını daha çok konuşma gereği ortaya çıktı. Bu toplantılar da marka haline geldi. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantı, sağlık sorunlarının konuşulacağı, tıpta uzmanlık eğitiminin daha kaliteli ve daha iyi hale nasıl getirileceğinin araştırmasının yapılacağı toplantı olacak. Buradan önemli çıkarımlar bekliyoruz. Programda her ana bilim dalının ayrı ayrı yapacağı program değerlendirme ve güncelleme çalıştayları olacak. Bu çalıştaylardan tıp fakültelerinin beklentisi var. Bu çalıştayların sonuçlarına göre, tıp fakültelerindeki hem eksiklerimiz hem de geliştirilmesi gereken yönler neler onlar tespit edilecek. O çalıştaylardan bu konuların çıkmasını bekliyoruz."

Ayrıca, her ana bilim dalının hipotezinin bulunduğu yarışmanın sonuçlarının da açıklanacağını dile getiren Yiğit, "Tüm ana bilim dallarından 600'e yakın hipotez başvurusu oldu. Bu çalışmaların da asistanların daha iyi proje geliştirmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

Açılışın ardından moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe'nin üstlendiği oturumda da "Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Yönetimsel Sorunlar ve İhtiyaçlar", "Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı Değerlendirme Raporu", "Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi, Araştırma Öncelik Alanları" başlıkları masaya yatırıldı.

Tıpta uzmanlık eğitiminin tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştay, bugün gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

Öte yandan "müfredat" konusunun da ele alınacağı çalıştayda elde edilen veriler, hazırlanacak sonuç raporuyla kamuoyuna duyurulacak.