TBMM (AA) - SİNAN USLU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Tıpkı yerli silah gibi yerli ilaç üretmek mecburiyetindeyiz. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileşmeyi sağlayabilmek." dedi.



Yediyıldız, AA muhabirine, ilaçta yerlileştirme çalışmaları ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Daha güçlü bir Türkiye için yerli ve milli projelerin önemli olduğunu söyleyen Yediyıldız, ulaşım ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekti.



Yerli ve milli projelerin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını dile getiren Yediyıldız, sağlık sektöründe hayata geçirilen her bir milli projeyle Türkiye'nin temellerinin daha da sağlamlaştırıldığını ifade etti.



Sağlıkta yerli seferberliğinin önemine işaret eden Yediyıldız, şöyle konuştu:



"İlaçta yerlileştirme çalışmaları olmazsa olmazımız. İlaç nedeniyle her yıl 6,1 milyar dolar cari açığımız var. Bunun için ilacı yerli üretmemiz gerekiyor. Büyümenin birinci şartı cari açığı kapatmaktan geçiyor. Bunun için tıpkı yerli silah yapmak, yerli enerjiyi bulmak gibi yerli ilaç üretmek mecburiyetindeyiz. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileşmeyi sağlayabilmek."



Yediyıldız, Türkiye'nin, yerli ilaç üretimiyle yeni istihdamların da kapılarını açacağının altını çizdi.



- "Bağımlılık tehdit oluşturuyor"



Uyuşturucu ve bağımlılığın geleceği ve nesilleri tehdit ettiğini dile getiren Yediyıldız, özellikle son dönemlerde genç nüfus grupları arasında yayılma eğilimi gösteren bağımlılığın, Türkiye'de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bağımlılığın her çeşidinin toplumlar için tehlike oluşturduğunu anlatan Yediyıldız, "Bağımlı, sarhoş bir toplumdan nasıl bir tepki bekleyebilirsiniz? Toplumumuzda bağımlılık oranı yüksek olsaydı FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde kim ayağa kalkacaktı? Kim sokaklara çıkacaktı? Hiç kimse." diye konuştu.

20 yaş altındakilerde bağımlılık oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Yediyıldız, "Ergenlik dönemi, mevcut çevresinden ve ailesinden uzak olduğu dönemler, sosyal çevrede ve ailede huzursuzluk hissettiği dönemler gibi bağımlılıkta riskli saydığımız dönemler vardır.Genelde bu dönem 16-22 yaş arasını kapsamaktadır." dedi.

Bağımlılık oranının yüzde 20'ye çıktığı bölgeler olduğunu dile getiren Yediyıldız, uyuşturucuyla mücadelede daha caydırıcı olunması gerektiğini bildirdi.

- "Rehabilitasyon için uzun bir süreç gerekiyor"

Yediyıldız, kişinin, sağlıklı, hoşgörülü, uyumlu, disiplinli, sevgi dolu olması ve huzurlu bir ortamda bulunmasının, bağımlılıktan koruyucu faktörlerin başında yer aldığını aktardı.

Uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelenin sigara veya alkol bağımlılığından kurtulmak kadar kolay olmadığını vurgulayan Şenel Yediyıldız, şunları kaydetti:

"İnsan 'Sigarayı bırakacağım. Alkol almayacağım' diyerek, bu tür bağımlılıkları bırakabilir. Bu bağımlılıklar iradidir ancak uyuşturucu bağımlılığı iradeyi aşan bir durum. Yokluk sendromu var. Bağımlı, vücut istediği anda o maddeyi bulamıyorsa şuurunu kaybediyor. Rehabilitasyon için uzun bir süreç gerekiyor. Bağımlının, uyuşturucu maddeden kurtulması için en az 2 yıl savaşması lazım. Bu süreç mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır. Bu hastalığın tedavisinin olmadığının söylenmesi yanlış bir kanıdır isteklilik ve kararlılık tedaviyi mümkün kılar. "











