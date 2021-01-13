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Okur Postası Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi sokakları karıştırmak istiyorlar
Okur Postası

Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi sokakları karıştırmak istiyorlar

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi sokakları karıştırmak istiyorlar" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:56:00 -
Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi sokakları karıştırmak istiyorlar

Peki biz okuyan bir toplum muyuz? Hayatımızda birçoğumuz okuyarak öğrenmekten ziyade kulaktan duyma bilgiler ve yarım yamalak konularla yetiniyoruz…

Aslında bu, toplumun hatası değil hastalanmış fikirlerin hatasıdır.

Geçmişten koparılışın ürünü... Köprülerin yıkılışı, fikir dünyalarının boşaltılması gibi birden fazla etken var…

Bazı şahıslar hakîm, doktor, öğretmen, siyasetçi, fikir adamı, vs. olmuş fakat zihin dünyaları, mefkûreleri hasta…

Peki buradan sağlam işler çıkar mı? Asla çıkmaz… Geçmişte gördük, şahit olduk. Bundan 20 yıl evvele bakalım insanların inançlarıyla nasıl alay edildiğini kıyafetleriyle dalga geçildiğini hatırlarsınız…

Demirel’in “Burası İran değil, başı kapalı okumak istiyorsanız Arabistan’a gidin” dediğini hepimiz biliriz.

Düşünün üzerinizde inandığınız dine uygun kıyafet var. Annenin başı kapalı, baba sakallı olduğu için çocuğunun askerlikte yemin törenine alınmıyor…

Başınız kapalı diye okula alınmıyor, bir de alay konusu oluyorsunuz… Hatta resmi kurumlarda dahi hiçbir şekilde hizmet göremiyor ve üstüne üstlük karşıt görüşün ideolojik sert tepkilerine maruz kalıyorsunuz.

28 Şubat 1997’de fikirleri zehirlenmiş insanların ülkenin inançlarına sahip çıkanlara yaptıkları zulümleri unutmadık.

Siz bunların demokrasi ve özgürlük naraları attıklarına bakmayın, eğer yeniden iktidar olurlarsa maazallah ülkede ne kadar namaz kılan, başı kapalı kadın kamu personeli varsa tekrar tereddüt etmeden “İrtica-i Faaliyet” diyerek kapının önüne koyarlar…

Geçmişte yaşananları unutma.

Velhâsılıkelâm, siz siz olun zihinleri başkalaşmış, köhnemiş skolastik çağların özlemini duyanlara kulak asmayın… Vesselâm…

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