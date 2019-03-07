0553 313 94 23

Tipi yolu kapattı, cenazeye giden 55 kişi mahsur kaldı

Bingöl’de sabah başlayan kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle bir çok yol kapandı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:58
Tipi yolu kapattı, cenazeye giden 55 kişi mahsur kaldı

Bingöl’de sabah başlayan kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle bir çok yol kapandı. Bir köye minibüs ve otomobillerle cenazeye giden 55 kişi ise 3 saate yakın bölgede mahsur kaldı.


Bingöl’ün ilçelerinde bugün sabaha karşı başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Tipinin etkili olması nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve İzmir’den Bingöl’e gelen, Adaklı ilçesine bağlı Çatma köyüne bir cenaze törenine katılmak için yola çıkan minibüs ile otomobillerin olduğu konvoydaki 55 kişi Baş köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda kaldı. Uzun süre yardım bekleyen grup, yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kaldı. 3 saatin sonunda gelen iş makinesi ile yol açılarak hareket eden konvoy Baş köyüne ulaştı. Köye ulaşanlara vatandaşlar yiyecekverdi.


Öte yandan, bölgede bir de tipi nedeniyle kaza meydana gelmesi nedeniyle de yolunbir süre kapalı kaldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    2. Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri..
    3. Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
    4. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını..
    5. Marmara'da sıcaklık artacak
    6. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
    7. Konya'da taşlı kavga
    8. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    9. Numan Kurtulmuş'tan çağrı: Siz terör..
    10. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    11. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    12. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    13. Kandil tarihleri dini günler ve..
    14. AK Partili vekiller adaylara destek..
    15. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    16. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    17. Alan, şoför esnafının dertlerini dinledi
    18. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    19. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    20. Öğrenciler NASA ile buluştu
    21. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    22. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    23. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    24. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    25. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    26. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    27. KMÜ Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi..
    28. BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini..
    29. ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze..
    30. Ankara'da trafik kazası: 1’i ağır 3..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar