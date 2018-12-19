0553 313 94 23

Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta sis ve tipi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 3 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:38
Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

KARS (AA) - Kars'ta, kaybolan atlarını ararken bölgede etkili olan sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde İsmail Kenç, Deniz Karsak ve Hakan Orhangazi, kaybolan atlarını aramaya çıktı.

Köyden uzaklaşan 3 kişi, sis ve tipi nedeniyle geri dönemedi.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

4 saat boyunca aranan 3 kişi, Yalınkaya köyü yakınlarında bulundu.

Kenç, Karsak ve Orhangazi atlarıyla birlikte köye getirildi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:38
  1. afad
  2. Jandarma ekipleri
  3. Kars
  4. tipi
  5. UMKE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye satışı resmen onayladı
    1. Türkiye'ye satışı resmen onayladı
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Fed faiz kararını açıkladı
    4. Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    5. Nesneleri nano ölçekte..
    6. Yahya Kemal Beyatlı Makedonya'da anıldı
    7. Bakan Soylu açıkladı: 347 terör eylemi..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Minimalist bir hayat yaşamanın kafa..
    10. Macron hükümetinden dayakçı Fransız..
    11. CHP'nin Beylikdüzü adayını Ekrem..
    12. Trabzonspor gol oldu yağdı!
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. El-Aksa televizyonundan yayın durdurma..
    15. FED'in kararı sonrası dolardan ilk..
    16. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    17. Ertuğrul Bey ile evlenecek mi? İlbilge..
    18. Yürek sızlatan olay! Polis devreye girdi
    19. Fed faiz kararını açıkladı! Beklenti..
    20. Sudanlı muhalif lider Mehdi 10 ay..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti