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Tıpçıların gözünde tarih öğrenimi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

28 Mayıs 2019 Salı 09:48
Tıpçıların gözünde tarih öğrenimi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan lisans öğrencilerine bu eğitim döneminde yaptığı sürprizlere bir yenisini daha ekleyerek bu hafta ki derse Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nu getirdi.


Bir öğrencinin üniversite eğitimi alırken farklı üniversitelerde ya da farklı bölümlerde bulunan hocalardan da ders dinlemesinin o öğrencinin ufkunu açacağına ve kendi alanlarına bakış açılarının değişmesine katkı sağlayacağına inanan Ceylan Tıp Fakültesinde bulunan Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nu bu vesile ile derse davet ettiğini söyledi.


Kadıoğlu, öğrencilere ilk olarak bu bölüme niçin geldiniz sorusunu sordu. Farklı farklı cevapların gelmesinin ardından Dünya da Serendipity (tesadüfen bulunmasına rağmen çok değerli olan) yoluyla bulunan tarihi eserleri anlattı. Kadıoğlu, "Bir ülke tıp alanında gelişmek ve üst seviyelere ulaşmak istiyorsa öğrencilerine ilk olarak 4 yıllık sosyal bilimler öğrenimi sağlaması gerekir. Her bireyin geçmişini bilmesi ve insan hayatını anlamlı kılaninsanlarla nasıl iç içe olabileceğini öğrenmesi gerekir. Bu yüzden okuduğunuz bölümün kıymetini iyi bilmeniz gerekir. Şunu da belirtmek istiyorum ki sizlerin Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne gelip Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibinde bulunan hocaların öğrencisi olması da sizler için bir Serendipity’dir." dedi.


Konuşmalarını bitiren Kadıoğlu’na teşekkür eden Ceylan şu ifadeleri kullandı, "Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu gerçekten hem bilim dünyası için hem de Erzurum için önemli bir değerdir. Çünkü hocamızın Tıp alanında elde ettiği başarıların yanında iyi bir tarihçi ve iyi bir ressam olması gelecek nesiller için bir örnek teşkil etmektedir. Bizleri kırmayıp buraya kadar gelen hocamıza şahsım ve sizlerin adına çok teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:48
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