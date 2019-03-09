0553 313 94 23

Tıp öğrencisinin yaralıya müdahalesi güvenlik kamerasında

09 Mart 2019 Cumartesi 20:01
Tıp öğrencisinin yaralıya müdahalesi güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsüne tıp fakültesi öğrencisinin yaptığı ilk yardım güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Ziya Huz yönetimindeki 07 SFD 52 plakalı motosiklet, Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Z. idaresindeki 34 PG 3100 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Huz, yere düştü.

Ağır yaralanan Huz'a ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bir yerde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Sait Ongun yaptı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince PAÜ Hastanesine kaldırıldı.

- Tıp öğrencisinin müdahalesi güvenlik kamerasında

Bu arada tıp öğrencisi Ongun'un yaralıya müdahale anı bir restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazayı görerek olay yerine koşan Ongun'un ilk yardımı yapması, Huz'un durumunun ağır olduğunu fark ederek geri dönmesi ve çantasından aldığı stetoskopla yaralının kalp atışını kontrol etmesi yer alıyor.

Ongun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yerine yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Yaralının durumu iyi değildi. Bu tür trafik kazalarında bilinçsiz yardımlar hastaların hayatına mal olabilir. Onun için hastanın bulunduğu pozisyonda sabit tutulması gerekiyor, ben de onu yaptım. Daha sonra stetoskopla kalp sesini dinledim, kalp atışı vardı." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:01
  1. kaza
  2. öğrenci
  3. tıp
  4. üniversite

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz"
    1. "Gümrük Birliği Anlaşması'nın..
    2. Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı:..
    3. DSP'li Yılmaz "CHP'liler bize..
    4. Datça’da pazarcı esnafı örgütlenme..
    5. Bayern Münih, averajla liderlik..
    6. "Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya..
    7. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır
    8. Erol Ceylan: "Artık Amerika’da..
    9. Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki..
    10. Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız..
    11. "Bu seçimler bir memleket meselesi"
    12. Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO..
    13. Erdoğan: "Türkiye istiklali ve..
    14. "Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"
    15. Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava..
    16. Türkiye'nin ilk kış yarışı "Sarıkamış..
    17. Erdoğan: "Mesele S-400 değil,..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400..
    19. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı..
    20. Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve..
    21. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    22. Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    24. Basketbol: Toplu sonuç
    25. Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz..
    26. Ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
    27. Kadıköy'de silahla yaralama
    28. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    29. Voleybol: Toplu sonuç
    30. AK Partili Mehmet Özhaseki, Alevi..
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı