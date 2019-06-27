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Tıp Fakültesi Tarafından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel için Emeklilik Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden yaş haddinden emekli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Tıp Fakültesi Tarafından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel için Emeklilik Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden yaş haddinden emekli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhan Düşünsel için emeklilik töreni düzenlendi.


Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen emeklilik törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Emeklilik töreninde ilk olarak Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’in özgeçmişi okundu ve hayatlarından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Aslan, Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’e emeklilik hayatında mutluluklar diledi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da konuşmasında, Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’in üniversitenin her basamağında aktif olan bir öğretim üyesi olduğunu kaydetti. Dekan Poyrazoğlu, “Hocam, hastanenin ve tıp fakültemizin her basamağında emeği olan bir hocamızdır. Hepimizin yetişmesinde ve pediatri bilim dalının bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan, çok aktif, çok çalışkan ve hepimizin örnek aldığı bir kişidir” diye konuştu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’e iyi bir emeklilik hayatı geçirmesi temennisinde bulundu. Rektör Yardımcısı Borlu, “Emekli olan hocalarımızı her gün koridorda görecekmişim gibi geliyor. Fakat bir gün koridorda görmeyip, hal hatır soramayacağımı ve onlarla merhabalaşamayacağımı düşününce açıkçası üzülüyorum. Sonuçta resmi bir görevden emekli olunuyor ve birlikte olmaya engel değil. Hayat devam ediyor. Bizde onlarla en azından hayatlarının bu emeklilik sonrası kısmında çeşitli vesileler ile beraber olmayı diliyoruz. Emekli olan hocalarımıza bizim vefa borcumuz var. Onları her ne kadar bilmeden istemeden üzmüş olmuşsak da, onlardan af ve helallik diliyoruz. Bizim vefa anlayışımızın da, bizden sonraki nesillere bu şekilde aktarılmasını bir öğretim üyesi olarak temenni ediyorum. Dilerim bunu göstererek, uygulayarak ve söyleyerek başarırız” şeklinde konuştu


Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’e, plaket, çiçek ve hediye takdim edildi. Tören, emekli olan Prof. Dr. Ruhan Düşünsel’in konuşması ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
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