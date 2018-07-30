Tıp Fakültesi taban puanları 2018 |ÖSYM YKS sonuçları |Diş Hekimliği taban puanları

Üniversitelerin Tıp Fakültesi 2018 taban puanları ve Diş Hekimliği taban puanları 2018 merak edilmekte. Tıp okumak isteyen öğrenciler için kılavuz niteliğinde olacak olan Tıp Fakültesi taban puanları ve diş hekimliği 2018 taban puanlarını aşağıda sizler için araştırdık. ÖSYM 2018 YKS TYT AYT sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilerin tıp fakültesi ve diş hekimliği taban puanları

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