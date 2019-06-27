Tıp Fakültesi mezunları hekimlik mesleğine adım attı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, 2018-2019 akademik yılı sonunda mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende Konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim mezun olan öğrencilere hitaben, “Sizleri önce iyi bir insan, sonra iyi bir hekim yapmak için çabaladık. Değerlerinizle var olmayı öğretmeye çalıştık. Bugün bunu başardığımızı görmek bizleri gururlandırıyor.Aileleriniz de bu süreçte en yakınınızda olup sizleri desteklediler. En büyük dilekleri sizlerin bugünlere gelmesi, topluma yararlı birer hekim olmanızdı. Şimdi hocalarınızın, ailelerinizin gurur kaynağı birer hekimsiniz. Bugün sizlere vereceğimiz belge mesleğinizi yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandığınızın belgesidir. Bizler ve hep yanınızda olan aileleriniz, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği layıkıyla yapacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Bugün sizleri yuvanızdan uğurluyoruz. İdealist duygularınızla çıkacağınız yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. ” diye konuştu.

Tören sonunda Hekimlik Andı içerek 6 yıllık eğitim hayatının sonunda hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrenciler yıllardır hasretle bekledikleri büyük güne kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini hep birlikte keplerini havaya atarak arkadaşları, hocaları ve aileleriyle paylaştılar.