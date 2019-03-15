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Tıp Bayramı’nda şiddete uğrayan doktorları canlandırdılar

14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları, Arnavutköy’de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 09:28
Tıp Bayramı’nda şiddete uğrayan doktorları canlandırdılar

14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları, Arnavutköy’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda Arnavutköy Belediyesinden tiyatro eğitimi alan öğrenciler, yapılan plastik makyajla dayak yiyen doktorları canlandırarak sağlık çalışanlarının uğradığı şiddete dikkat çekti.


Arnavutköy Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını yemekte bir araya getirdi. Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yemeğe Arnavutköy Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Yemekte sağlık çalışanlarının insan hayatı için ambulanslarda, hastanelerde ve birçok noktada gösterdiği çabaya dikkat çekildi. Programda Arnavutköy Belediyesinden tiyatro eğitimi alan öğrenciler, “Arnavutköy Belediyesi Olarak Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Karşıyız” yazılı pankartla sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete dikkat çekti. Öğrenciler, yüzlerindeki plastik makyajla dayak yiyen doktorları canlandırdı. Kimi gözü mor olan, kimisi kanlar içinde olan yüzleriyle öğrenciler Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin son bulması gerektiğini belirtti.



“Sağlık sektöründe son derece üzücü hadiseler de oluyor”


Sağlık sektörüne emek veren tüm çalışanların Tıp Bayramı’nı kutladığını ve insan hayatı için çalışmalarını sürdüren insanların uğradığı şiddeti kınadığını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, “Bu akşam, onlarla beraber olmak hem de onların hak ettiği değeri onlara sunabilmek ve bu geceyi kutlamak için bir çalışmamız. Ayrıca sağlık sektöründe son derece üzücü hadiseler de oluyor. Sağlık çalışanlarına bir takım şiddet içeren eylemler oluyor. Bunun da ne kadar kötü bir şey olduğunu, olmaması gereken bir hadise olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi.



“Sağlık çalışanlarına karşı biraz daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz”


Sağlık çalışanlarının insanların hayatını kurtarmak için çaba göstermesine rağmen zaman zaman şiddete maruz kaldığını belirten Arnavutköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Şahin, “Bizim için çok mutlu bir akşam, halkımızdan sağlık çalışanlarına karşı biraz daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. İnsanlarımızın sağlık talepleri de gerçekten çok yoğun. Bu tarz şiddet olaylarını mümkün olduğunca azaltmak için gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Yardım etmelerine rağmen şiddet görüyorlar”


Vatandaşlara sağlık sektöründe hizmet veren kişilerin karşılaştığı şiddete dikkat çekmek için yapılan plastik makyajla yüzünün bir kısmını kanlar içinde bırakarak programa katılan Ahmet Bolat, “Sağlık çalışanlarına çok büyük şiddet uyguluyorlar, hastaneye geldiklerinde doktorlarımızın yardım etmesine izin vermiyorlar. Yardım etmelerine rağmen şiddet görüyorlar. Bu ölüme kadar gidiyor. Yapılan bu zulmü önlemek için bu görüntüyü yaptık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:28
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