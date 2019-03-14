0553 313 94 23

Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına tatil müjdesi

Tunceli'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 sağlık çalışanını Prag'a tatile göndereceği müjdesini verdi- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel:- "Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çok güzel resimlerini, tablolarını gördük, emek vermişler. Hem insan sağlığıyla ilgilenmede başarılılar hem de resimde yetenekliler"

14 Mart 2019 Perşembe 13:42
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına tatil müjdesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 sağlık çalışanını Prag'a tatile göndereceğini söyledi.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan gönüllü resim kursu açtı. Bir aylık resim kursuna katılan uzman doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları, hastanenin başhekimlik katı girişinde 66 eserden oluşan sergi oluşturdu.

Sergiyi gezip eserlerin sahibi sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Sonel, Hastane Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarına karanfil dağıtan Sonel, kura ile belirlenecek 24 sağlık çalışanını Prag gezisine göndereceği müjdesini verdi.

Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tunceli'nin son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemeler kat ettiğini ifade eden Sonel, "Tunceli'de arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Biz de fırsat buldukça onlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz." dedi.

Sonel, sağlık çalışanlarının çok güzel bir resim sergisine imza attığını dile getirerek, "Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çok güzel resimlerini, tablolarını gördük, emek vermişler. Hem insan sağlığıyla ilgilenmede başarılılar hem de resimde yetenekliler. Tıp Bayramı kutlu, gönülleri mutlu olsun. Hem Tunceli'mizdeki hem de memleketimizdeki, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Tunceli'de sağlık çalışanlarından memnun olduklarını vurgulayan Sonel, sağlık personeline kente yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:42
  1. 14 Mart Tıp Bayramı
  2. resim sergisi
  3. Tunceli
  4. Tunceli Devlet Hastanesi
  5. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili TuncaySonel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin yeniden yapılandırması) Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde."
    1. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    2. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    3. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    4. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    5. Feministler sosyal medyada da ezana..
    6. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    7. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    8. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    9. Konya'daki silahla yaralama
    10. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    11. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    12. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    13. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    14. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    15. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    16. DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart..
    17. Genel Sekreter Gökçe: Önceliğimiz iki..
    18. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    19. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    20. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    21. İran’da boru hattında patlama
    22. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    23. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    24. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    25. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    26. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    27. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    28. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    29. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    30. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!