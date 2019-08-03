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Tınaztepe ve Danışmentgazi yüzme havuzları 7 gün hizmet veriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
Tınaztepe ve Danışmentgazi yüzme havuzları 7 gün hizmet veriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe ve Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri içerisinde yer alan yüzme havuzların haftanın 7 günü hizmet verdiğini söyledi.


Yüzme havuzlarına özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Tınaztepe ile Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisimiz içerisinde havuzlar bulunmaktadır. Bu havuz bölge halkının hizmetine sunulmuş olup yoğun ilgi görmektedir. Havuzlarımız her yaş gurubuna hitap etmekte olup, yaş gruplarına göre belirli saatlerde bu gruplara hizmet vermektedir. Havuzlar bayan ve erkeklere ayrı saatlerde hizmet sunulmaktadır. Isıtmalı olan havuz bir bakıma sıcak su havuzu olarak ta hizmet vermektedir” dedi.


Yüzme öğretici ile bölge halkına hizmet veren havuzlara bu sıcak günlerde yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayanlar için haftanın belirli günlerinde yine bayan yüzme eğiticileri eşliğinde hizmet verildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
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