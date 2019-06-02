Timurtaş Uçar Hocaefendi'den Ramazan sohbeti: Ya İslâm'ın tamamı hakim olursa?

İslâm'ın şiarını gönüllere nakşetmiş Timurtaş Uçar Hocaefendi, verdiği sohbetlerle insanları Hakk yolunda sabit tutmaya çalışmış ve bu yolda ömrünü adamıştı.

Verdiği bir Ramazan sohbetinde de konuşmasının bir kısmına tutulan oruçlarla şehvetlerin durdurulduğunu belirterek başlayan Timurtaş Uçar Hocaefendi, "Bakın Ramazan'da her tarafta bir kardeşlik var mı yok mu siz söyleyin" diyerek devam etmiştir.

İftar sofraları sayesinde bir araya gelmesi mümkün olmayan insanların dahi bir araya geldiğini dile getiren Hocaefendi, "İslâm'ın usullerinden sadece bir tanesi bu kadar netice veriyor da, ya İslâm'ın tamamı hakim olursa ülkeye, o ülkede vallahi çatışma olmaz, billahi çatışma olmaz. Kimse kimseye dokunmaz. Müslümanlar teröre asla yaklaşamaz. Haksız yere bir karıncayı bile öldüremezsiniz" demiş ve Gazali'nin "Lüzumsuz yere, zaruret yoksa, lüzum yoksa çeşmeden akıttığınız her bir damla suyun hesabını vereceksiniz" açıklamasına dikkat çekmişti.