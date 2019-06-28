0553 313 94 23

Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı

28 Haziran 2019 Cuma 21:02
Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı

ANKARA (AA) - Timsahların atalarından bazılarının otobur olduğu ortaya çıkarıldı.

ScienceDaily'nin haberine göre, Utah Üniversitesinden bilim adamlarının, 16 nesli tükenmiş türün 146 diş fosili üzerinde yaptığı inceleme, modern timsahların uzak akrabalarının en az 3 farklı dönemde otobur olduğunu gösterdi.

Doktora öğrencisi paleontolog Keegan Melstrom ve danışmanı öğretim üyesi Randall Irmis, çalışmaları sırasında geçmişte yaşayan timsah benzeri sürüngenlerin diş yapısını bugünkü timsahlarla karşılaştırdı.

Etoburların diş yapısının son derece basit, sadece ot yiyenlerin ise karmaşık olduğuna dikkati çeken Melstrom, "Çalışmamız, otoburluğun göstergesi kabul edilen karmaşık biçimdeki dişlerin, en az 3 dönemde timsahların uzak akrabalarında var olduğunu gösteriyor." dedi.

Bilim adamları, ot yiyen bu türlerin, triasik dönemde toplu yok oluştan hemen sonra ortaya çıktığı, tebeşir döneminin sonuna kadar yaşamayı sürdürdüğü ve mezozoik çağda en az 3 kez görüldüğü sonucuna vardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 21:02
  1. otobur
  2. Timsah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Avrupa Oyunları
    1. 2019 Avrupa Oyunları
    2. Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm
    3. Gölkaypak’ta çevre temizliği..
    4. Savaş Lordları filminin konusu ne?..
    5. THY’de Olağan Genel Kurul sonuçlandı
    6. Mevlana Kavşağı’nda yeni trafik..
    7. Pakistan Başbakanı Han, Trump ile..
    8. Musul’daki yangın 3. gününde kontrol..
    9. Seydikemer’de mahalleler arası futbol..
    10. Nefret ediyorlar ama bir taraftan da..
    11. Ülke karıştı: Onları tutuklatacağım
    12. İzmir'de "Sedef Hastalığı Hasta..
    13. Diyarbakır’da Şeyh Sait ve arkadaşları..
    14. İzmit Belediyesi halk ekmek için..
    15. Lunapark feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    16. CHP'de deprem! İstifa ettiler
    17. İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne..
    18. Uygurlar meselesinin G20 Liderler..
    19. Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan..
    20. Antalya’da ilk finalist Miomir..
    21. Akdamar Adası'nda çok dilli konser
    22. G20 Liderler Zirvesi
    23. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    24. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    25. ABD'li aktör Türkiye'ye geldi! Başkan..
    26. Yemen’e koalisyon güçlerinden saldırı:..
    27. Pakistan'dan ABD'nin Dini Özgürlükler..
    28. Balık avladığı nehirde kayboldu
    29. BM'den "İran'dan resmi bir mektup..
    30. Kocaeli’de 13 FETÖ şüphelisi adli..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!