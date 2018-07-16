Timsah katliamı! İntikam için çiftliği bastılar
Endonezya'da ot toplamak için timsah çiftliğine giren adamın vahşi hayvanların saldırısına uğrayarak ölmesi üzerine sinirlenen köylüler, çiftliği basarak 292 timsahı teker teker öldürdü.16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:38
Endonezya'nın Sorong bölgesindeki Aimas köyünde bulunan timsah çiftliğindeki bir timsah civardaki köylülerden birini öldürünce köylüler çiftliği bastı, 292 timsahı pala, çekiç ve baltalarla öldürdü.
Yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre, katliamı tetikleyen olayda, 48 yaşındaki bir köylü hayvanlarına ot toplamak için timsah çiftliğine girdikten sonra, vahşi hayvanların saldırısında öldü.
YAPTIKLARININ DOĞRU OLDUĞUNU SAVUNDULAR
Ardından köylüler, timsah çiftliğini bastı. Köylülerden Enoas Barmala, timsahların öldürülmesini savunurken, "Bence bizim yaptığımız gayet doğruydu. Bu hayvanların köye bu kadar yakın bir yerde tutulması yanlış" dedi.
Aimas Karakolu Başkomiseri, Emiy Fenetyruma ise olayların aniden alevlendiğini anlatırken, "Biz durdurmaya çalıştık ama geldiğimizde olan olmuştu" açıklamasını yaptı.
Yeni Gine timsahlarının beslendiği çiftliğin, timsahları koruma amacıyla 2013 yılında ruhsat aldığı ifade ediliyor. Ruhat verilirken timsahların köylüleri rahatsız etmemesi şartının konduğu belirtiliyor.
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