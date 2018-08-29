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Times Meydanı'na arı baskını

ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:33
Times Meydanı'na arı baskını

Manhattan Adasının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda 43. Sokak ile Broadway Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti.

Arıların işgalinin ardından standın şemsiyesinde ağırlıktan dolayı çökme olurken olaya polis müdahale etti ve meydan bir süre trafiğe kapatıldı. 

New York Polis Bölümü'nün arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti.

Arıcılık ekibinden Andrew Cote, yaptığı açıklamada, arıların bu tür baskının genellikle bahar aylarında olduğunu ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle kraliçe arının kovanını bırakmış, diğer arıların da bu nedenle stant şemsiyesinde toplanmış olabileceğini belirtti.

Cote, "Belki de arılar sadece sosisli sandviç yemek istemiştir." diye espri yaptı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:33
  1. New York
  2. Times Meydanı
  3. arı baskını

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