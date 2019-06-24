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Timeline travel kullanan üniversite öğrencilerinin yükselen başarısı

Gaziantep Üniversitesi’ne Avrupa Birliği projeleri alanında bir başarı daha ekleyen “Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and Teaching” (Zamandizin Yolculuğu: Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama) adlı projenin son ulusötesi toplantısı İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
Timeline travel kullanan üniversite öğrencilerinin yükselen başarısı

Gaziantep Üniversitesi’ne Avrupa Birliği projeleri alanında bir başarı daha ekleyen “Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and Teaching” (Zamandizin Yolculuğu: Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama) adlı projenin son ulusötesi toplantısı İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.


Toplantı sonunda Bologna Üniversitesi, aynı zamanda projenin ilk çoğaltıcı etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında geçen Ekim ayında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşen üçüncü toplantının ardından projenin son ulusötesi toplantısı İtalya’da Bologna Üniversitesi (UNIBO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Projenin son rötuşlarının yapıldığı bu önemli toplantıya ise ev sahibi Bologna Üniversitesi ekibinin yanı sıra, projenin koordinatör kurumu Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi proje ekibi, İstanbul’dan Yeditepe Üniversitesi ekibi ve Polonya’dan AHE ekibi olmak üzere toplamda 13 kişi katıldı. Projenin Koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, Bologna’da çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti. Özgüleş, “Bu toplantıda birçok önemli karar almanın yanı sıra, projenin ikinci safhasında geliştirilen ve kısa süre önce test derslerinde kullanmaya başladığımız Timeline Travel e-öğrenme platformunun tanıtımını da yaptık. Ayrıca Timeline Travel Aracı ve Timeline Travel e-öğrenme platformunun içeriğine ve teknik ayrıntılarına dair öğrencilerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirdik. Kalan 2,5 aylık proje sürecinde yapılacaklara dair kararlar aldık” dedi.


Proje ekibi toplantının ikinci gününde, Ravenna’da UNIBO tarafında organize edilen çoğaltıcı etkinlikte yer aldı. Proje Koordinatörü Muzaffer Özgüleş’in Timeline Travel sunumuyla başlayan etkinliğe İtalya’dan mimarlıkla ilgili birçok önemli kurum ve kuruluş katıldı. Projenin ikinci çoğaltıcı etkinliği, 27 Haziran 2019 Perşembe günü 13:00-18:00 saatleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde (Taşkışla) düzenlenecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi ve program için projenin web adresi ziyaret edilebilir. Etkinlik mimarlık tarihine ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.


Projenin ilk etabında, mimarlık tarihi eğitimini keyifli ve kolay öğrenilir hale getirmek için bir zamandizin (kronoloji) ile bir haritayı temel alan ve internet üzerinden erişebilen dijital bir uygulama (Timeline Travel Tool) geliştirildi ve proje ekibi tarafından hazırlanan içerik (İstanbul ve Ravenna şehirlerinin mimarlık tarihi veritabanları) bu uygulamaya entegre edildi. İkinci aşamada ise bir e-öğrenme platformu oluşturuldu ve mimarlık tarihi dersleri için yepyeni, interaktif, videolar, quizler ve alıştırmalar da içeren bir içerik hazırlandı. Bu yeni uygulama ve e-öğrenme platformunun başarısı, Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan test dersleriyle sınandı. Timeline Travel kullanan öğrencilerin, sadece yüz yüze derslere devam eden öğrencilere kıyasla yüzde 29 daha başarılı olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
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