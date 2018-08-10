TİM'den kritik döviz hamlesi
Doların kritik eşikleri aşmasının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi harekete geçti. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları, Eximbank’a kullandırmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.10 Ağustos 2018 Cuma 15:43
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM ve birliklerin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazır olduklarını söyledi.
Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız” dedi.
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