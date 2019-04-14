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TİMAV’dan Temel Karamollaoğlu’na tepki: Çamlıca Camii'ni eleştirmek kendi medeniyetimizle çatışmaktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii’ni hedef alan konuşmalarına tepki yağıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 18:01
TİMAV’dan Temel Karamollaoğlu’na tepki: Çamlıca Camii'ni eleştirmek kendi medeniyetimizle çatışmaktır

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii’ni hedef alan konuşmalarına tepki gösterdi: “Namaz kılan, İslami değerleri paylaşan, İslamı yaşamaya çalışan bir zihnin ifade edeceği söylemler değil.

Anlaşılması güç sözler

Öksüz, “Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine 35-60 bin kişilik yeni stadlar yapıldı. Bu kadar kişinin stadlara nasıl doldurulacağını dile getirmeyen Sayın Karamollaoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’nden rahatsız oluyor. Bunu anlamak mümkün değil.” dedi.

Namaz kılan bir zihnin söyleyeceği sözler değil

Öksüz’den geldi. “Temel Karamollaoğlu nun Çamlıca Camii ne yönelik yapmış olduğu yorumları insaftan uzak” bir açıklama olarak değerlendiren TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz, “Namaz kılan, İslami değerleri paylaşan, İslami hassasiyetlerini yaşamaya ve yaygınlaştırmaya çalışan bir zihnin ifade edeceği söylemler olarak görmüyorum.” diye konuştu.

Çamlıca Camii’ni eleştirmek, kendi medeniyetimizle çatışmaktır

Bir Müslümanın Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ünvanını almış bir camiden gurur duyması gerektiğini söyleyen Öksüz, “Çamlıca Camii’ni eleştirmek; tarihimizle, medeniyetimizle insanları çatıştırma mantığıdır. Camilerimiz aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın, değerimizin, medeniyet birikimimizin şehre yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:07
  1. Ankara
  2. Çamlıca Camii
  3. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)
  4. TİMAV
  5. Temel Karamollaoğlu
  6. Saadet Partisi

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