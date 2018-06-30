Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle oldu! İsmail Gülle kimdir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) son dakika yeni başkanını seçti. TİM’in yeni başkanı İsmail Gülle oldu. TİM Başkanlığı için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Türkiye ihracatının lokomotif kuruluşu TİM'de yeni başkan İsmail Gülle oldu. Bugün gerçekleştirilen TİM 25. Olağan Genel Kurul'unda İsmail Gülle TİM'in yeni başkanı oldu. Gülle, başkanlık için Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki ile yarıştı.

TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu İsmail Gülle kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır

TİM NEDİR VE GÖREVLERİ NEDİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin görevleri: Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü olarak ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak,İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer almak; belirlenen ihracat hedefine ulaşılması yönünde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, Dış ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

TAHSİN ÖZTİRYAKİ KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini Vefa Lisesi ve Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş yaşamına öğrencilik yıllarında başladı. Aile firması olan Öztiryakiler'de üretim, Ar-Ge, Satınalma ve İhracat başta olmak üzere firmanın tüm bölümlerinde görev alarak ülkemiz sanayisine çok önemli hizmetler vermektedir ve 120'den fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. İş dünyası ağırlıkta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda kurucu üye, kurucu başkan ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

OĞUZ SATICI KİMDİR?

27 Ocak 1965’te İstanbul’da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başladı.Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University de İşletme lisansını aldı. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı.Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı. Yaratıcılığı, yenilikçiliği, takım çalışmasındaki başarısı ile ihracat camiasında ve iş dünyasında sevgi ve saygı ile anılan Oğuz Satıcı, iki kız babasıdır. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University de İşletme lisansını aldı.

1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı.