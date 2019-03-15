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TİM Doğu Anadolu Meclisi Erzurum’da toplanıyor

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15 Mart 2019 Cuma 10:44
TİM Doğu Anadolu Meclisi Erzurum’da toplanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisince ilki 10-11 Şubat tarihlerinde Gaziantep’te TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi adıyla gerçekleştirilen bölgesel buluşmaların ikincisi TİM Doğu Anadolu Meclisi adıyla 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek


Açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmaları kapsamında 18 Mart Pazartesi günü katılımcılar ihracat konusunda bilgilendirilecek, Doğu Anadolu Bölgesinin ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatlar paylaşılacak. Ayrıca, yine 19-20 Mart tarihlerinde ise Erzurum’da düzenlenecek olan“TİM Kobi İhracat Seferberliği” konulu ihracata ilişkin eğitim programı düzenlenecek.


DAİB Başkanı Ethem Tanrıver DAİB’in bölgedeki 17 ilde toplam 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini belirterek,“Bölge ihracatını artırma amacına ulaşma noktasında tüm bölge illerimizi ziyaret ederek, ihracatçılarımızla bir araya geliyor onların sorun ve bizlerden beklentilerini ilk ağızdan dinliyoruz. 18 Mart Pazartesi günü bu amaç doğrultusunda TİM Doğu Anadolu Meclisi toplantısını Erzurum’da gerçekleştireceğiz. Bölgedeki firmalarımız taleplerini, sorunlarını Erzurum Valimiz Okay Memiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanıİsmail Gülle,Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilgili kurum kuruluşlarının başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla bizzat paylaşma ve çözüm üretme imkânına kavuşacaklar” açıklamalarında bulundu.


Tanrıver; “TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak ihracatın artırılması yönünde çok iyi bir sinerji yakalamış durumdayız. Bu sinerji ile başta Erzurum olmak üzere tüm bölge illerimiz için çok önemli bir süreç başlattık. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve Birliğimizin tüm imkan ve desteklerinin bölgemiz iş dünyasına aktarılması noktasında seferber olacağız” dedi.


KOBİ ihracat, istihdam ve büyüme dostu bir performans sergilediğini belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “KOBİ’lerimiz Türkiye’nin her geçen gün büyüyen, gelişen ve köklenen ekonomisine dinamizm katacak. Ülkemiz adına yaklaşık 170 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 70.000’i aşkın ihracatçı firmanın temsilcisi TİM çatısı altında 61 İhracatçı Birliğine erişmiş bulunmaktayız. Doğu Anadolu İhracatçı Birliği olarak, bizlerde başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanından 7.000’i aşkın ihracatçı üye firmamız ile daha fazla ihracat yaparak ülkemizin kalkınması açısından çırpınan-gayret sarf eden ihracat ailesinde yer almaktayız. Bu yüzden KOBİ’leri ihracata daha fazla katkıda bulunmaları için TİM KOBİ İhracat Seferberliği ilk olarak Erzurum’da başlıyor” dedi.


19-20 Mart tarihlerinde 2 gün gerçekleştirilecek eğitim programlarında Nasıl İhracatçı Olunur? İhracat Destekleri, İhracatın Finansmanı ve Eximbank Kredileri, E-İhracat Pazar Analizi,TİM-TEB Girişim Evi Destek Programları, İhracat Odaklı KOSGEB Destek Programları,KOBİ Destekleri ve İhracatçıların Dijital Dönüşümü Risk Analizi ve İhracatın Finansmanı konularında Ticaret Bakanlığı, Eximbank, World Ecommerce Forum, TİM ve Girişim Evi, KOSGEB, TOSYÖV ve COFACE Temsilcilerinin katılımıyla KOBİ İhracat Seferberliği kapsamında eğitim ve bilgilendirmeler yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:44
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