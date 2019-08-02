TİM Başkanı Gülle: “Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekoruna ulaştık”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte İzmir’de temmuz ayı rakamlarını açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ihracatı Temmuz ayında yüzde 8,32 artış göstererek 15 milyar 958 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini, TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin dördüncüsü olan “TİM Ege Meclisi’ni düzenlediği İzmir’de açıkladı. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atan ihracatçılar, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artışla 15 milyar 958 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise yüzde 8,5 artışla 15 milyar 238 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ise ihracat yüzde 3,1 artış ile 104 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.

2018 Temmuz ayı ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl aynı dönemde kırılan ihracat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşımayı başardıklarına dikkat çekti. TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerine şöyle devam etti:

“83 bini aşkın ihracatçımızla, ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu başarılarından dolayı tüm ihracatçı firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki aylarda da nice rekorları hep birlikte açıklayacağız. Bunun göstergelerinden birisi, Merkez Bankasının gelecek 3 aylık ihracat sipariş beklentisi endeksi. Endeksin olumlu seyri, önümüzdeki aylarda da ihracatımızın önemli sıçramalara, rekorlara imza atacağının en önemli göstergesi.”

“İhracatçının sorunları kısa sürede karşılık buldu”

İsmail Gülle, gerek Ticaret Bakanlığının üstlenmiş olduğu ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan İhracat Ana Planı, gerekse Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca açıklanan 11. Kalkınma Planı çerçevesinde; ihracatçılar ailesi adına Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak; yeni stratejiler ve yol haritaları üzerinde çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürdüklerini vurguladı.

Bu yıl Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefin 182 milyar dolar olduğunu belirten Gülle, "İhracatımızı Kalkınma Planı 2023 hedefi olan 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz. Hiç şüphesiz, 2023 yılı ihracat hedefimiz, 223 ülkede ortaya koyduğumuz performansın, doğal seyri ile ulaşabileceği bir hedeftir. Yürüteceğimiz stratejiler ve sektörel yol haritaları ile bu rakamı daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam” dedi.

Hedeflere ulaşmak ve hatta aşmak için, 1 yıl önce hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna değinen TİM Başkanı, şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece son dönemde döviz işlemlerinden alınan kambiyo vergisi ile kargo yoluyla numune ithalatında sınırlamanın kaldırılması, bunun en önemli örnekleri. İhracatçılarımızın, İhracatçı Birliklerimizin bu yönde bizlere ilettikleri sorunları Ticaret Bakanlığımıza iletmemizin ardından bu sorunlar çok kısa zamanda karşılık buldu.”

Temmuz’da 54 ülkeye ihracatımız yüzde 50’den fazla arttı

Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:

“Temmuz ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 135’ine ihracatımız artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 54 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu. 9 ülkeye ihracatımız Temmuz ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu ülkeler arasında Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri de yer alıyor. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliğinin ihracatımızdaki payı Temmuzda yüzde 48,8 oldu.

İhracatta lider sektör, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaştıran Otomotiv oldu. yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 96,2 artışla mücevher, yüzde 26,5 artışla yaş meyve-sebze ve yüzde 23,5 artışla çimento cam seramik toprak ürünleri oldu.

Temmuz ayında 55 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz, sırasıyla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolar ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolar ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı. Kilis ve Malatya illerimizin ihracat artışında Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili olurken Osmaniye’de çelik sektöründeki artış başarıyı getirdi. Diğer taraftan, Temmuz ayında Isparta ilimiz 35 milyon dolar, Tekirdağ ilimiz ise 97 milyon dolar ile tarihlerindeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Miktar bazında ihracat Temmuz’da yüzde 15,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 7 ayında ise 83,9 milyon tona ulaştı. Parite etkisi ise Temmuz ayında negatif yönlü 302 milyon dolar olurken, yılın ilk 7 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,2 milyar dolar oldu.”

Bin 460 firma ihracata “Merhaba” dedi

Temmuz ayına dair çarpıcı verileri kamuoyu ile paylaşan TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri paylaştı:

“Temmuz ayı içerisinde 39 bin 43 firmamız ihracat gerçekleştirirken, bunların bin 460’ı ihracat ailesine yeni katıldı. İhracata yeni başlayan firmaların önemli bir kısmının ilk sevkiyatlarını Irak, Almanya, İran ve Gürcistan’a gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Temmuz ayı genelinde, ihracatçı firmalarımız ortalama 3 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu rakamı çok daha yukarı taşımak, her firmamızın aynı bölgeden de ziyade farklı coğrafyalara, farklı kıtalara ihracat yapmasını sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasında. İllerin hangi sektörlerde hangi ülkelere ihracat yaptığına bakacak olursak 44 ülkeye en çok ihracat yapan sektör çelik oldu. 41 ülke ile kimyevi maddeler ikinci olurken, onu 34 ülke ile otomotiv izledi. İllere baktığımızda 9 ilimizin en çok ihracatı madencilik sektöründe gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu 8 ille hazır giyim, 7’şer ille kimyevi maddeler ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri takip ediyor.

İzmir’den 193 ülkeye ihracat başarısı

Meclisin dördüncüsünün düzenlendiği İzmir iline ilişkin verilere de değinen Gülle, şu verileri açıkladı:

“Pazar çeşitliliği anlamında bakıldığında Türkiye’nin ihracat yaptığı 228 ülke ve bölgenin 193’üne İzmir’den ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu da ilimizin pazar çeşitlendirmesinde son derece başarılı olduğunun en önemli göstergesi. Bu başarı sayesinde ilimiz 2018 itibari ile 10,2 milyar ihracata ulaşmış durumda. Bugün İstanbul ve Bursa’dan sonra en çok ihracat gerçekleştiren 3. ilimiz konumunda. Teknoloji sınıflarına göre ihracata baktığımızda, İzmir ilimizin yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracatına oranı yüzde 1,3, orta-yüksek teknolojide ise aynı oran yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.”

İzmir’in küresel ticaretten daha fazla pay alabilmesi adına ihracatçılara potansiyel pazarlar hakkında bilgi sağlamaya hazır olduklarını belirten TİM Başkanı Gülle, “TİM olarak İhracatçı Birliğimiz ile beraber, bu süreçlerde sizlerin yanında olmak, ülkemizin ve ürünlerimizin marka değerini korumak için, yeni ürün gelişimine de katkı vermek için varız. Sorun kapasite ise kapasiteye, eğitim ise eğitime, altyapı ise altyapıya eğilerek, yeni yatırımları bölgemize çekmek üzere çalışalım” diye konuştu.

TİM’in “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinlediği ve bölgesel sorunlarını masaya yatırdığı “TİM Ege Meclisi” toplantısına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege İhracatçı Birlikleri temsilcileri ve bölgenin önde gelen iş insanları katıldı.