Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma çabası

KARS (AA) - Kars'ta, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkilerin doğada avlanması renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü ve kar nedeniyle doğanın beyaza büründüğü Kars'ta yabani hayvanlar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle zaman zaman yerleşim yerlerine inen tilkiler de yiyecek arıyor. Sabah saatlerinde kent merkezi yakınına gelen bir tilki ile kırsalda kar altında fare arayan tilkilerin yiyecek bulma çabası, ilginç görüntüler oluşturdu. Tilkilerin özellikle zıplayıp kar altındaki avını yakalamak için yaptığı hareketler ilgi çekti.

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