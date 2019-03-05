Tilki, Şehitlik yoluna indi Çanakkale’de aç kalan tilki Şehitliği gezmeye giden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çanakkale’de aç kalan tilki Şehitliğe gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Aç kalan tilki yiyecek verir ümidiyle ziyaretçileri takip ediyor. Çanakkale Şehitliği 57 Alay yolu üzerinde ziyaretçilerin sık olarak kullandığı yol üzerine gezen aç tilki kameraya takıldı. Ziyaretçileri bekleyen tikli onların yiyecek vermesini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan aç tilki şehitlikte görev yapan personel tarafından da tanınıyor. Görevliler zaman zaman tilkiye evlerinden getirdikleri yemeklerden verip elleriyle besliyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.