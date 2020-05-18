Tilâvet secdesi! Secdenin şartları
Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar.
Tilavet secdesinin şartları: Secde ayetinin okunduğunu işiten gayr-ı Müslim, deli, âdetli veya lohusa bir kimsenin Tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bunlardan birinin okuduğu secde ayetini işiten kimse, secde etme ehliyetine sahipse secde etmekle yükümlü olur.