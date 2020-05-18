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Dini Bilgiler

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:24:00 -
Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Tilavet secdesinin şartları: Secde ayetinin okunduğunu işiten gayr-ı Müslim, deli, âdetli veya lohusa bir kimsenin Tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bunlardan birinin okuduğu secde ayetini işiten kimse, secde etme ehliyetine sahipse secde etmekle yükümlü olur.

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