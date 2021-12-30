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Kadın - Aile Tikvenik böreği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tikvenik böreği tarifi, nasıl yapılır?

Türk mutfağından gül böreğinin yapılışına oldukça benzeyen tikvenik tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:59:00 - 2021-12-30 18:00:27
Tikvenik böreği tarifi, nasıl yapılır?

Teremyağlı Bal Kabaklı Börek (tikvenik) Tarifi

Malzemeler

  • 6 adet yufka
  • 500-600 gram bal kabağı
  • 1 çay bardağı şeker (daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz)
  • 2 çay bardağı doğranmış ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı tarçın
  • Yufkaları yağlamak için Teremyağ (yarım su bardağından biraz fazla)
  • Üzerine serpmek için pudra şekeri

 Tikvenik böreği tarifi, nasıl yapılır?

Öncelikle iç harcı için bal kabağını incecik rendeleyelim. İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştıralım. Yufkaları ikiye kesip Teremyağ ile yağlayalım. İç harcından koyup rulo şeklinde saralım. Gül böreği yapar gibi saralım ve tepsinin ortasından kenarlara doğru yerleştirelim. Üzerini de Teremyağ ile yağlayalım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim (yaklaşık 30-35 dakika). Fırından aldığımız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatalım. Servis ederken üzerine pudra şekeri serpelim.

 

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