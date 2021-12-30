Teremyağlı Bal Kabaklı Börek (tikvenik) Tarifi

Malzemeler

6 adet yufka

500-600 gram bal kabağı

1 çay bardağı şeker (daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz)

2 çay bardağı doğranmış ceviz içi

3 yemek kaşığı tarçın

Yufkaları yağlamak için Teremyağ (yarım su bardağından biraz fazla)

Üzerine serpmek için pudra şekeri

Tikvenik böreği tarifi, nasıl yapılır?

Öncelikle iç harcı için bal kabağını incecik rendeleyelim. İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştıralım. Yufkaları ikiye kesip Teremyağ ile yağlayalım. İç harcından koyup rulo şeklinde saralım. Gül böreği yapar gibi saralım ve tepsinin ortasından kenarlara doğru yerleştirelim. Üzerini de Teremyağ ile yağlayalım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim (yaklaşık 30-35 dakika). Fırından aldığımız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatalım. Servis ederken üzerine pudra şekeri serpelim.