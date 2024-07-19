TikTok'ta dine hakaret ederek para kazanma moda oldu! Bir vatandaş o şahı bacağından böyle vurdu

TikTok'ta "İlahici Ali" mahlasıyla tanınan ve sapkın içerikleriyle dikkat çeken Ali Özdemir, İstanbul'da bacağından vurularak yaralandı. TikTok platformunda alaycı bir şekilde ilahi söyleyerek popüler olan Özdemir, bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının hedefi oldu. Özdemir'in durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Özdemir'in sosyal medya üzerindeki tartışmalı içerikleri ve provokatif davranışları, pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bu tür olaylar, sosyal medyanın tehlikeli ve provoke edici içerikler üretip yayarak gerçek dünyada şiddeti körükleyebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. TikTok ve benzeri platformların bu tür içeriklere karşı daha katı önlemler alması gerektiği de bir kez daha gündeme geldi.