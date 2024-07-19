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Sosyal Medya TikTok'ta dine hakaret ederek para kazanma moda oldu! Bir vatandaş o şahı bacağından böyle vurdu
Sosyal Medya

TikTok'ta dine hakaret ederek para kazanma moda oldu! Bir vatandaş o şahı bacağından böyle vurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-19 08:06:00 -

“İlahici Ali” mahlasıyla sapkın kişilerle birlikte TikTok’ta alaycı bir şekilde ‘ilahi’ söyleyerek meşhur olan Ali Özdemir isimli şahıs, İstanbul’da bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

TikTok'ta "İlahici Ali" mahlasıyla tanınan ve sapkın içerikleriyle dikkat çeken Ali Özdemir, İstanbul'da bacağından vurularak yaralandı. TikTok platformunda alaycı bir şekilde ilahi söyleyerek popüler olan Özdemir, bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının hedefi oldu. Özdemir'in durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Özdemir'in sosyal medya üzerindeki tartışmalı içerikleri ve provokatif davranışları, pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bu tür olaylar, sosyal medyanın tehlikeli ve provoke edici içerikler üretip yayarak gerçek dünyada şiddeti körükleyebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. TikTok ve benzeri platformların bu tür içeriklere karşı daha katı önlemler alması gerektiği de bir kez daha gündeme geldi.

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Yorumlar

Murat gözükara

Geç bile kalınmış....olaca bu...bu soytarıların sorumlusu devlet...maliye nefes aldırmamalı bu şeref yoksunlarına.

Murat gözükara

Noldu la...bu Din sahipsiz mi....devlet ceza vermezse benim halkım yapmasını bilir...
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