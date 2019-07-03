TİKAV’ın hizmetleri yerini buluyor

Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi. Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) kurulduğu 1999 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Doğu ile Güneydoğu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni mezunlarını verdi.

Farklı alanlarda eğitim

Bugüne kadar 233 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı’nda öğrenciler diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, drama, duygusal zeka gibi konularda eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.

36 öğrencinin sevincine törene katılan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp de ortak oldu.

Yabancı dilinizi geliştirin

TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “20 yıldan bu yana Bireysel Gelişim Programı’nı memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV’ın ilk ve hala da önemli projelerinden bir tanesi” diyerek öğrencilere şu mesajı verdi: “Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor.”