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TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji’den 1500 kadına sağlık eğitimi

2018 yılında tamamı köylerden oluşan 17 farklı noktadaki 1500 kadına ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler verildi- Üçüncü yılına giren proje 2019 yılında 26 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınların hijyen eğitimine odaklanacak

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:25
TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji’den 1500 kadına sağlık eğitimi

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen “Önce Sağlık” projesi tamamlandı.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 17 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen “Önce Sağlık” projesi tamamlandı.

Ödüllü proje ile 2018 yılında tamamı köylerden oluşan 17 farklı noktadaki 1500 kadına ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler verildi. Üçüncü yılına giren proje 2019 yılında 26 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınların hijyen eğitimine odaklanacak.

Amasya, Giresun, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Mersin, Sivas, Muğla, Aydın, Elazığ, Tokat, Trabzon, Konya, Denizli illerinde düzenlenen eğitimler kapsamında kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapılırken, sertifikaları da takdim edildi.

2018 yılında Türkiye Enerji Zirvesi kapsamındaki “Enerjide Sosyal Sorumluluk” ödüllerinde büyük ödüle layık görülen Önce Sağlık projesi, 16 bin doktorun oy kullandığı “Doktorclub 2018” ödüllerinde ise finalist olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, her yıl farklı konularda eğitimler düzenlediklerini anlatarak, bu sayede ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ödülle taçlandırılan “Önce Sağlık” projesinin çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol oynayabildiğini aktaran Yılmaz, "Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yıl sonuna kadar 17 farklı bölgede en az 1500 kadına ulaştık ve hayatlarına dokunmuş olduk.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2019 yılında 26 farklı bölgede bu kez "kadınlar ile hijyen eğitimi" üzerine çalışmalarda bulunacaklarını, bu kapsamda eğitim vermeye devam edeceklerini kaydetti.


- Eğitim ile başladı,sağlık ile devam ediyor


“Önce Sağlık” projesi, TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk sosyal sorumluluk projesi değil. Daha önce de "Evde Okullu Olduk” projesi ile yine Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin enerji yatırımlarının bulunduğu noktalarda yaşayan halka yönelik bir proje gerçekleştirildi.

Kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımıyla hayata geçirilen “Evde Okullu Olduk” projesi ile annelere çocukların muayene ve aşı takvimleri, beslenme sağlığı ve ev kazaları hakkında eğitim verildi.

15 farklı noktada 1000 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde yetişkinlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebilmeleri ve onların gelişim süreçlerine destek olabilmeleri için evde bulunan malzemelerle ev içinde okul öncesi etkinlik atölyesi çalışması yapıldı.


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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:25
  1. Akfen
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