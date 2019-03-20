TİKA'nın yardım faaliyetleri Türkiye ve dünya gündeminde

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ilgili yaptığı çalışmalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına oturdu.

TİKA'nın resmi Twitter hesabından "Türkiye Türkiye'den Büyüktür" etiketiyle paylaşılan ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı projelerden bahsedilen kısa film, Twitter'da bir süreliğine Türkiye gündeminin birinci sırasında, dünya gündeminde ise 5. sırada yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın, garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun." ifadeleriyle başlayan video, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.

TİKA olarak, "Nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen" düsturuyla, 59 ülkede 61 ofisle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıldığının altı çizilen videoda, Başkanlığın farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinden görüntüler yer alıyor.

Kısa filmde, başta Türk dünyası ve komşu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin yardım elini uzatan TİKA'nın eğitim, sağlık, altyapı, tarım, teknoloji, kültür, bilim, sanat, turizm, tarihi eserler alanlarında ve dünya genelindeki Türk şehitliklerinin restorasyonu kapsamında gerçekleştirdiği binlerce çalışmadan örnekler sunuluyor.

Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Güney Asya'dan Pasifik'e kadar dünyanın dört bir yanında okullar inşa eden TİKA'nın eğitim alanında gerçekleştirdiği 4 bin 250 projeden bazılarının görüntülerinin kullanıldığı videoda, birlik beraberlik, barış ve dayanışma mesajları veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerle Türk Tipi Kalkınma Modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." ve "Türkiye Türkiye'den Büyüktür. Coğrafi sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız bambaşkadır." ifadesinin yer aldığı filmde, TİKA'nın, insanın, dünyanın neresinde olursa olsun, hak ettiği şartlarda yaşayabilmesi amacıyla ortaya koyduğu çalışmalar anlatılıyor.