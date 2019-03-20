0553 313 94 23

TİKA'nın yardım faaliyetleri Türkiye ve dünya gündeminde

TİKA'nın dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ilgili yaptığı çalışmalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı- "Türkiye Türkiye'den Büyüktür" etiketiyle farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan kesitlerin sunulduğu kısa film, Twitter'da bir süreliğine Türkiye gündeminin birinci sırasına, dünya gündeminin ise beşinci sırasına yerleşti

20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
TİKA'nın yardım faaliyetleri Türkiye ve dünya gündeminde

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ilgili yaptığı çalışmalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına oturdu.

TİKA'nın resmi Twitter hesabından "Türkiye Türkiye'den Büyüktür" etiketiyle paylaşılan ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı projelerden bahsedilen kısa film, Twitter'da bir süreliğine Türkiye gündeminin birinci sırasında, dünya gündeminde ise 5. sırada yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın, garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun." ifadeleriyle başlayan video, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.

TİKA olarak, "Nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen" düsturuyla, 59 ülkede 61 ofisle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıldığının altı çizilen videoda, Başkanlığın farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinden görüntüler yer alıyor.

Kısa filmde, başta Türk dünyası ve komşu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin yardım elini uzatan TİKA'nın eğitim, sağlık, altyapı, tarım, teknoloji, kültür, bilim, sanat, turizm, tarihi eserler alanlarında ve dünya genelindeki Türk şehitliklerinin restorasyonu kapsamında gerçekleştirdiği binlerce çalışmadan örnekler sunuluyor.

Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Güney Asya'dan Pasifik'e kadar dünyanın dört bir yanında okullar inşa eden TİKA'nın eğitim alanında gerçekleştirdiği 4 bin 250 projeden bazılarının görüntülerinin kullanıldığı videoda, birlik beraberlik, barış ve dayanışma mesajları veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerle Türk Tipi Kalkınma Modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." ve "Türkiye Türkiye'den Büyüktür. Coğrafi sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız bambaşkadır." ifadesinin yer aldığı filmde, TİKA'nın, insanın, dünyanın neresinde olursa olsun, hak ettiği şartlarda yaşayabilmesi amacıyla ortaya koyduğu çalışmalar anlatılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. TİKA
  3. türkiye
  4. yardım faaliyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    1. Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    2. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    3. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    4. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    5. Malatya Ticaret Borsası
    6. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    7. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    8. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    9. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    10. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    11. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    12. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    13. Terör mağdurları için yapılan..
    14. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    15. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    16. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    17. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    18. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    19. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    20. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    21. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    22. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    23. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    24. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    25. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    26. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    27. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    28. Şırnak şehidine son görev
    29. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    30. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"