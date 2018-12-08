TİKA'nın Venezuela'daki projeleri

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının, Venezuela'da sağlık, eğitim ve kültür alanlarında tamamladığı projelerin açılışı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Karakas'ta tamamlanan 3 proje, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Rahman Nurdun, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve TİKA yetkililerinin katılımıyla açıldı.

Projeler hakkında bilgi alan Büyükelçi Mütevellioğlu, anne-çocuk sağlığı, eğitim ve kültür alanında atılan bu önemli adımların, Türkiye ve Venezuela ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

- Yeni doğan ünitesine destek



TİKA, Materno Infatil Comandante Supremo Hugo Rafael Chavez Frias Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesine 5 kuvöz, 2 radyant ısıtıcılı yatak ve 2 fototerapi ünitesi desteğinde bulunarak, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin etkin şekilde hizmet vermesine destek sağladı.

Ayrıca yenidoğan ünitesinin tadilatı yapıldı. Tıbbi donanım sağlanan hastanede, TİKA'nın desteğiyle yenidoğan yoğun bakım ihtisas eğitimine başlanabilecek.

Ayrıca Venezuela'dan Kolombiya'ya yaşanan sınır ötesi nüfus hareketlerinden en çok etkilenen şehirlerden Cucuta'ya yerleşen 12 kadına, kendi işlerini kurmaları için tekstil ekipmanı temin edildi.



- Arte Fuego Atölye Sanat Okulu Tadilatı

Arte Fuego Atölye Sanat Okulunun çevre ve peyzaj düzenlemelerini de tamamlayan TİKA, okulda sosyal ve kültürel faaliyetlerinin devam etmesine imkan sağladı. Tadilat ve çevre düzenlemesi sayesinde okulda fiziki yetersizlikler nedeniyle açılamayan sanat kursları da yeniden başladı.

Okulun dış duvarına kurucusu Candido Millan'ın portresi ve en meşhur eserlerinden olan "barış ağacı" resimleri ile Kapadokya ve "Kaplumbağa Terbiyecisi" çizimleri yapıldı.

- Filistin Merkezi



TİKA, Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı iş birliğiyle, Güney Amerika ve Karayip bölgesinde 700 bin kişiyi temsil eden Latin Amerika ve Karayip Filistin Topluluğu Konfederasyonunun parçası olan Filistin Merkezi'nde de tadilat yaptırdı. Türk-Filistin dostluğunu pekiştirmek ve iki ülkenin ortak kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyebilmesine olanak sağlamak amacıyla merkezin salonu yenilendi.

Duvarına, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin çizgi karakteri "Hanzala"nın Türkiye ve Filistin bayraklarını taşıdığı resminin çizildiği salonda, Türkiye'den getirilen kitaplardan oluşan bir de kütüphane kuruldu.

- TİKA'nın Latin Amerika'daki projeleri

TİKA, 2008-2018 yıllarında, Güney Amerika'da başta eğitim, sağlık, tarım ve altyapı alanlarında olmak üzere toplam 172 proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Kurum, bölgedeki faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla ilk ofisini 2014'te Meksika'da, ikinci ofisini ise 2015'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açtı.



Türkiye'de 1998'de uygulamaya konulan ve 2006'da güncellenen "Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı"nın ardından aynı yıl "Latin Amerika ve Karayipler Yılı" ilan edilmişti.



Türkiye'nin dış politika vizyonuna farklı alanlarda katkı sağlayan TİKA aracılığıyla yürütülen kalkınma iş birliği ve insani yardımlarla, bölge ülkeleriyle dayanışma sağlanması amaçlanıyor.