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TİKA'nın gönüllüleri Kuzey Makedonya'da

30 Temmuz 2019 Salı 14:44
TİKA'nın gönüllüleri Kuzey Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 11 öğrenci TİKA'nın başkent Üsküp'teki ofisini ziyaret etti.

Öğrenciler, burada, kurumun ülke genelindeki çalışmalarıyla ilgili TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden'den bilgi aldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda çok daha farklı ve çeşitli etkinliklerden oluşan bir program hazırladıklarını anımsatarak bu yılki programın daha çok öğrencilerin mesleki eğitimlerine odaklandığını söyledi.

Ülkede TİKA tarafından restorasyonu yapılan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Sultan Murat Camisi ile Alaca Camisi'nde öğrencilerin çeşitli çalışmalar yapacağına dikkati çeken Ayden, öğrencilerin restorasyon çalışmalarına destek vererek bilgilerini artırmalarına ve sahada da bunu uygulamalarına imkan tanıyan bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin inşaat mühendisliği ile mimarlık bölümlerinden geldiğini anlatan Ayden, "Restorasyonu yapılan bu tarihi iki ecdat yadigarı eserimizi görmek ve mesleki hayatlarına ve geleceklerine böyle bir deneyimle başlamak kuşkusuz onlar için büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Grubun mihmandarı TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı STK İş Birliği Koordinatörlüğü Sorumlusu Rıdvan Yıldırım da öğrencilerin aldıkları eğitimin pratik yönlerini burada işleyeceklerini kaydetti.

Kuzey Makedonya'da ağırlıklı olarak restorasyon faaliyetlerine katılacaklarını belirten Yıldırım, "Öğrencilerin birçoğu ilk defa yurt dışına çıkıyor. Bu anlamda onlar için hem kendi alanlarıyla alakalı bir farklı iş deneyimi, hem de yurt dışı deneyimi söz konusu." dedi.

Öğrencilerin Sultan Murat ve Alaca camilerinde iki ayrı grup olarak çalışacaklarını anlatan Yıldırım, kalem işi süslemeleri ve peyzaj çalışmaları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

TİKA ziyaretinin ardından öğrenciler Üsküp Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

4 Ağustos'a kadar ülkede bulunacak olan öğrenciler, TİKA'nın diğer çalışmalarını da yakından görme fırsatı bulacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:44
  1. Kuzey Makedonya
  2. Tecrübe Paylaşım Programı
  3. TİKA
  4. Üsküp

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